РИАМО - 17 дек. В Подмосковье начала работу горячая линия по качеству и безопасности детских товаров к Новому году, она работает до 21 декабря включительно, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ведомство проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров.

«Интересующие вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, выбора новогодних подарков можно задать по телефонам горячей линии. Кроме того, круглосуточно организована работа Единого консультационного центра Роспотребнадзора (8-800-555-49-43)», — говорится в сообщении.

Кроме того, консультирование проводят специалисты территориальных отделов управления Роспотребнадзора. Контактные телефоны территориальных отделов размещены на сайте управления.

Ведомство напоминает, что в помощь потребителям создан и действует государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, где размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную продукцию.