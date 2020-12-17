РИАМО - 17 дек. Группа телефонного обслуживания граждан-должников начала работу в ГУ Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью, говорится в сообщении пресс-службы Главного управление региональной безопасности Московской области.

Группа создана для того, чтобы жители могли получить информацию о наличии, либо отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также порядке погашения задолженности.

Кроме этого, к сотрудникам группы можно обратиться по вопросам мер принудительного исполнения, примененных в отношении жителей Подмосковья, по проблеме взыскания денежных средств с лица, ошибочно идентифицированного в качестве должника, и для записи на личный прием.

Единый номер группы телефонного обслуживания: 8 495 580-59-31. Время работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 16:45.

«В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки особенно важно, что, если у жителя Подмосковья возник вопрос, связанный с исполнительным производством, то его можно задать сотруднику ГУ ФССП по Московской области по телефону», — отметил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.