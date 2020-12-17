РИАМО - 17 дек. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в подмосковном Домодедове, пострадала девочка, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 17:30 в Домодедове на пересечении улицы Центральной и 3-й Московской автомобиль марки Lada совершил наезд на девятилетнюю девочку в зоне пешеходного перехода», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ребенок госпитализирован, обстоятельства инцидента устанавливаются.