РИАМО - 17 дек. В результате перестрелки в ресторане в городе Видное Ленинского округа пострадало четыре человека, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, сообщение о конфликте в одном из ресторанов на территории города Видное поступило в дежурную часть вечером 16 декабря.

«В результате перестрелки в заведении четыре человека госпитализировано», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция в настоящий момент выясняет обстоятельства инцидента.