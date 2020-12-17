РИАМО - 17 дек. Иностранцам не нужно продлевать документы о временном пребывании в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, а также сроки временного и постоянного проживания, включая продление вида на жительство, до 15 июня 2021 года, сообщается на сайте «МВД медиа».

Сроки временного пребывания или постоянного проживания мигрантов в РФ продлили в связи с пандемией Covid-19 в соответствии с указом президента Владимира Путина.

«В отношении иностранных граждан не принимаются решения о принудительном административном выдворении за пределы РФ, о депортации, решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы», — говорится в сообщении.

При этом с 15 марта 2021 года это правило не будет распространяться на граждан иностранных государств, с которыми по состоянию на 15 декабря 2020 года возобновлено транспортное сообщение, за исключением вывозных рейсов.

К настоящему моменту авиасообщение возобновлено с 15 государствами — Великобритания, Танзания, Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Казахстан, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия.

В случае возобновления транспортного сообщения с иностранными государствами после 15 декабря 2020 года названный порядок не применяется в отношении граждан этих государств по истечении 90 суток с даты начала транспортного сообщения.

Для иностранных граждан, выехавших за пределы России до закрытия границ и имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника Государственной программы, не засчитывается период с 15 марта по 15 июня 2021 года в срок нахождения за рубежом и срок действия статуса соответственно. ​

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Срок окончания пандемии зависит от формирования иммунитета и эффективности вакцины, над которой сейчас работают во всем мире, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что никто не знает, когда закончится пандемия.

- Путин заверил, что новый локдаун России не нужен:

Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла на полку, что называется. То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем. <…> Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Дети более младшего возраста легче переносят коронавирус, в отличие от старшеклассников. Поэтому учеников старших классов переводят на дистанционное обучение, сообщил президент России Владимир Путин.

- Пандемия Covid‑19 не помешала развитию социальной сферы Подмосковья. Открываются модельные библиотеки, проходят мастер-классы и онлайн занятия.

- Наиболее сильно от пандемии Covid-19 пострадали железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами. Путин отметил, что среди пострадавших оказались и фитнес-центры, рестораны, кафе.

- Covid‑19 вызывает проблемы с сердцем и провоцирует тромбозы. Коронавирус влияет на сердца и здоровых, и больных людей​.

- Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус. Также страна производит необходимое количество отечественных препаратов.

- Российская система здравоохранения показала себя эффективнее иностранных на начальных этапах пандемии, заявил Владимир Путин. Это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени.

- Путин рассказал, почему пока не сделал прививку от Covid‑19​:

Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил.

- Представители СМИ и транспорта Москвы смогут привиться от Covid‑19 с 21 декабря. Сейчас это могут сделать врачи, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.