РИАМО - 17 дек. На подмосковных дорогах в ночь на 18 декабря возможна гололедица, поэтому водителям необходимо быть крайне внимательными и осторожными, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня ночью в области ожидается переход температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. На дорогах возможна гололедица, местами сильная», — говорится в сообщении.

Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, коммунальщики проведут превентивную обработку дорог.

Автолюбителей призвали соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и аккуратными на дорогах.

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