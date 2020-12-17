РИАМО - 17 дек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в открытии новогоднего сезона в Солнечногорске, она отметила, что в округе есть все, чтобы даже в условиях пандемии почувствовать праздник.

«После работы мы с (главой Солнечногорска - ред.) Владимиром Слепцовым, (певцами - ред.) Стасом Костюшкиным и Денисом Майдановым приняли участие в очень хорошем проекте - «Добрая корзина». Суть акции проста: любой желающий может купить продукты и оставить их в корзине за кассой (в нашем случае был магазин «Мэтр»). Волонтеры сформируют наборы и доставят продукты нуждающимся», — написала Захарова в Instagram.

Она добавила, что в этот же день они побывали в культурно-досуговом центре «Тимоново», где работают детская школа искусств и библиотека. На текущий момент он готовится к открытию после капремонта, который проводился впервые с 1972-го – года его открытия.

«Ну и, конечно, проинспектировали местный каток на Советской площади», — заключила Захарова.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) обновило спецпроект, посвященный туристическому проекту регионального правительства «Зима в Подмосковье». На странице спецпроекта актуализировали информацию об интересных туристических объектах в Московской области и стоимости зимних развлечений.​

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье также можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.

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