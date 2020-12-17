РИАМО - 17 дек. Благодаря акции «Стань Дедом Морозом!» в Подмосковье для детей из детских домов и домов ребенка нашли около 300 подарков, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«На сегодняшний день еще более 400 ребят с ослабленным здоровьем из детских домов-интернатов ждут исполнения своего заветного желания», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что акция проходит по всему Подмосковью и завершится 25 декабря.

«Чтобы устроить ребенку праздник, достаточно зайти на сайт «Усыновление в Московской области» в раздел «Акция Стань Дедом Морозом», перейти на сайт любого учреждения, посмотреть пожелания детей и исполнить мечту ребенка. Все подарки будут ожидать ребят под елкой в новогоднюю ночь. Если под фото ребенка есть отметка «Дед Мороз найден!», можно выбрать пожелание другого ребенка», – отметила Каклюгина.

Поучаствовать в акции можно по ссылке.