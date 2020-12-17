РИАМО - 17 дек. Спортсмены из России не смогут выступать под флагом своей страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года, сообщает РИА Новости.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Суд рассматривал спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)», — отмечается в материале.

Суд смягчил санкции против спортсменов из РФ, однако РУСАДА должно выплатить WADA компенсацию в размере 1,27 миллиона долларов.

После серии допинговых скандалов WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и решил отстранить отечественных спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

РУСАДА не согласилось с данным решением, после чего WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS).​