РИАМО - 17 дек. Завершился ремонт автодороги Электросталь — Субботино — Павловский Посад, который велся два года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Автодорогу можно смело назвать трассой регионального значения. Добраться на машине из Электростали в Павловский Посад через Субботино можно было и раньше, но аварийное состояние дороги вынуждало водителей искать пути объезда.

«Теперь путь между двумя городами стал вдвое быстрее, время в пути составляет не более 10 минут. Новая дорога протяженностью 3,5 километра расширена до двух полос движения, появились переходно-скоростные полосы», — говорится в сообщении.

Для удобства жителей оборудовали остановочные павильоны, сделали новую разворотную площадку для общественного транспорта. Вдоль трассы также обустроили пешеходные зоны и велодорожку протяженностью 1,5 километра.

Обновленная транспортная артерия соединяет два крупных города, где проживают около 225 тысяч человек, а также служит подъездом к деревне Субботино и прилегающим СНТ. Для удобства жителей автомобильное движение на всем протяжении дороги во время ремонта не прекращалось.