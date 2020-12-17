РИАМО - 17 дек. Завершился ремонт автодороги Электросталь — Субботино — Павловский Посад, который велся два года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Автодорогу можно смело назвать трассой регионального значения. Добраться на машине из Электростали в Павловский Посад через Субботино можно было и раньше, но аварийное состояние дороги вынуждало водителей искать пути объезда.
Для удобства жителей оборудовали остановочные павильоны, сделали новую разворотную площадку для общественного транспорта. Вдоль трассы также обустроили пешеходные зоны и велодорожку протяженностью 1,5 километра.
Обновленная транспортная артерия соединяет два крупных города, где проживают около 225 тысяч человек, а также служит подъездом к деревне Субботино и прилегающим СНТ. Для удобства жителей автомобильное движение на всем протяжении дороги во время ремонта не прекращалось.
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