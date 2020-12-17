РИАМО - 17 дек. В подмосковной Электростали в рамках проекта «Прошагай город» начался квест «Звезда Памяти», который представляет собой интерактивный маршрут, разработанный госкорпорацией «ВЭБ.РФ» совместно с Google и «Яндексом», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«ВЭБ.РФ» и Фонд развития моногородов (моногорода.рф) запустили проект «Прошагай город», который призван создать туристско-рекреационные кластеры и развить экологический туризм.
Электросталь вступила в проект с квестом «Звезда Памяти», в котором участникам самим предлагается разработать маршруты Победы. Маршрут квеста проходил по памятным местам Электростали, связанным с историей Великой Отечественной войны.
Во время движения электронный помощник от @kraeved_lib направляет команду, присылает задания, дает подсказки и фиксирует результат. Первопроходцами стали ребята из волонтерского движения «Люди доброй воли». Они с успехом выполнили все задания, даже самые сложные.
Для участия в квесте необходимо написать «хочу участвовать» в директ специализированной краеведческой библиотеки @kraeved_lib городского округа Электросталь; собрать команду от двух до 12 человек; установить приложение карты Google или «Яндекс.Карты».
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