РИАМО - 17 дек. В декабре подмосковный музей «Новый Иерусалим» проведет 10 бесплатных трансляций концертов лучших коллективов России и мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Трансляции концертов пройдут в виртуальном концертном зале музея «Новый Иерусалим» 18, 22, 24 и 25 декабря.

«Билеты доступны на сайте Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», – говорится в сообщении.

Первые концерты состоялись в четверг. Так, в 12:00 началась трансляции видеозаписи выступления Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова из Камерного зала филармонии, а в 15:00 стартовала трансляция концерта «А снег идет…», подготовленного Российским государственным академическим камерным «Вивальди-оркестром». Трансляция велась из Концертного зала имени П. И. Чайковского.

В рамках нацпроекта «Культура» в Подмосковье открыто два виртуальных концертных зала. Один в МВК «Новый Иерусалим», а второй – в музее-заповеднике П. И. Чайковского.

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