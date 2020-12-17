РИАМО - 17 дек. Первые 23 елки бесплатно доставлены пенсионерам Подмосковья благодаря волонтерам, самыми активными оказались жители Балашихи, Лобни и Котельников, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, пенсионеры выбрали понравившуюся на елочном базаре елку и оплатили ее стоимость.

«Выбранное хвойное дерево бесплатно упаковали, и также бесплатно доставили владельцу в установленный срок по указанному адресу. Елку можно заказать и по телефону», - сказал Воскресенский

В этом году впервые в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции для людей старше 65 лет, которым сложно довести елку домой и которые не смогут посетить елочный базар, в Московской области организована бесплатная доставка праздничных деревьев.

«Уже работает порядка 250 волонтеров. Всего для акции планируется задействовать порядка 1,5 тысячи волонтеров на машинах», - отметил Воскресенский.