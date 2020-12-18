РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Праздник зажжения елки пройдет в усадьбе Знаменское-Губайлово в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

КВК «Знаменское-Губайлово» приглашает ребят на зажжение новогодней елки.

«Новогодняя программа «Раз, два, три, елочка, гори!» состоится в пятницу в 17:00. Приходите на арт-бульвар усадьбы, чтобы вспомнить детство», - говорится в сообщении.

Также праздники зажжения елок пройдут на парковых территориях Красногорска по 20 декабря.​