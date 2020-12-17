РИАМО - 17 дек. Специалисты столичной соцзащиты связались с семьей, где папа угрожал нанести вред себе и ребенку, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее СМИ сообщали, что на северо-востоке столицы мужчина собирался покончить с собой.

«В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, сейчас мужчина направлен в медицинское учреждение. Жизни и здоровью детей ничто не угрожает.