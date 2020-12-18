РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 дек. Щелковский РЭС Восточных электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» уведомил, что в пятницу пройдет плановое отключение электричества в нескольких населенных пунктах, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с производством плановых работ в пятницу будет произведено отключение подачи электроэнергии в нескольких населенных пунктах Щелкова», - говорится в сообщении.

С 14:00 до 16:00 электричество отключат в деревнях Огуднево, Протасово, Воря-Богородское, Алексеевка-2, Гребнево и Камшиловка. В этот же день с 10:00 до 15:00 электричество будет отсутствовать в деревнях Новая Слобода и Старая Слобода.