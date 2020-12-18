РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Один из выездов из микрорайона «Новое Тушино» в подмосковном Красногорске временно закроют с пятницы по 22 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 22:00 пятницы до 22:00 22 декабря в рамках реконструкции Путилковского шоссе изменится схема движения. Будет закрыт участок автодороги на пересечении улицы Новотушинской и Путилковского шоссе возле школы «Мозаика» по адресу: улица Новотушинская, дом 9», - говорится в сообщении.

Временное перекрытие необходимо для завершения реконструкции автодороги. Здесь будут проводиться работы по переустройству инженерных коммуникаций, устройству водопропускной трубы и дорожной одежды. Выезд и заезд в ЖК «Новое Тушино» будет осуществляться через проектируемый проезд №6411 и улицу Новотушинскую. Для выезда на Путилковское шоссе и в сторону МКАД можно воспользоваться разворотами в районе проектируемого проезда №6411.

«Минтранс Московской области приносит извинения за временные неудобства, просит жителей не парковать свои автомобили на проезжей части, чтобы не препятствовать выезду из микрорайона», - заключается в материале.