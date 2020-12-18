РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. В нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается отключение электроэнергии в пятницу, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение электроэнергии с 09:00 до 17:00. Обесточенные населенные пункты: деревня Семивраги; микрорайон Востряково, улицы 1-я Поселковая, 1-я, 2-я Садовая, Вокзальная, Красноармейская, Майская, Мраморная, Пионерская, Рабочая», - говорится в сообщении.

С 9:00 до 16:00 ожидается отключение электричества в деревнях Щеглятьево, Курганье, Введенское, Уварово, СНТ «Энергетик», СНТ «Родничок», СНТ «Восход», СНТ «Южное», СНТ «Южное-3», СНТ «Северка», СНТ «Родник», СНТ «Виктория» и село Растуново.

С 10:00 до 12:00 свет отключат в селе Вельяминово на улицах Луч-3 и Лесная, а также в СНТ «Просека», СНТ «Радио», СНТ «Ясень», СНТ «Южное».

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону: 8 (800) 700-40-70.