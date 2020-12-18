РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. В театре кукол «Огниво» городского округа Мытищи в пятницу пройдет благотворительный показ спектакля «Рожественский вертеп», сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«История светлая, христианская, существующая на принципах морали. Подарить такой спектакль тем, кто нуждается, мне кажется, очень правильно. Особенно такой подарок актуален, когда из-за коронавируса люди находятся в напряжении, в стрессе. И хотя в «Огниве» будет непривычно неполный зал, мы рады всем детям, которым нужны смех и поддержка», - сказал худрук театра Алексей Гущук.

Куклы для мытищинского «Рождественского вертепа» создавала очень знаковый человек для театрального мира – кукольник и искусствовед Ирина Уварова. Гущук отметил, что это великолепный мастер, поработать с которым было за счастье.

«Мы мечтали об этом сотрудничестве, и вот оно состоялось!» – добавил худрук.

«Огниво» уже давно сотрудничает с социальными службами округа. Периодически на кукольные спектакли приходят дети, чьи родители не могут позволить себе купить билет. Обычно для незащищенных слоев населения предоставляются несколько мест в зрительном зале. В этом году впервые премьера новогоднего спектакля будет полностью благотворительной – на нее приглашены 37 ребят.

«Из-за эпидемиологической обстановки мы обязаны рассаживать зрителей с соблюдением социальной дистанции. В Москве залы могут заполнять только на 25%, области повезло больше – у нас заполняемость может быть 50%», - уточняется в материале.

Благотворительная премьера спектакля, организованная по инициативе театра «Огниво» и при поддержке Общественной палаты городского округа Мытищи, состоится в пятницу в 14:00. Показ «Рождественского вертепа» продолжится до 6 января следующего года.