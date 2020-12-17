Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса традиционный формат встречи изменился. Офлайн смогли пообщаться с президентом лишь журналисты кремлевского пула в Ново-Огареве, остальные задавали вопросы онлайн из пресс-центров в регионах, при этом каждый выступающий менял набалдашник у микрофона. Глава государства отвечал на вопросы представителей СМИ и граждан более четырех часов. Редакция РИАМО выбрала самые интересные из них.

Вопрос про 2020 год

Первый вопрос, поступивший из Магадана, касался уходящего 2020 года, который всем принес много проблем. Владимира Путина спросили, а что хорошего было в 2020 году. Он ответил философски.

«Это как погода – она бывает плохая и хорошая. Погода – она и есть погода», – сказал президент.

По его словам, весь мир по-прежнему беспокоит пандемия, локдауны, сокращение производств, рабочих мест и падение доходов людей.

«Проблем море, и море это, океан, он везде, по всему миру расплескался. Можно сказать, что мы встретили эти проблемы достойно», – отметил Путин.

По его данным, в России ВВП упал на 3,6% – это меньше, чем в ведущих станах Евросоюза и в США. Реальные доходы упали на 3%, безработица выросла с 4,7% до 6,3%. При этом Путин подчеркнул, что пандемия показала общенациональное единение россиян при какой бы то ни было угрозе.

Вопрос про вакцинацию

Журналистка из Алтайского края задала вопрос о вакцине: хватит ли ее на всех и сделал ли прививку сам президент. Путин отметил, что зарегистрированные вакцины предусмотрены для граждан определенных возрастных категорий.

«Для таких, как я, вакцины пока не добрались. Пока этой вакцины (я себе – ред.), как говорят медики, не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», – пообещал Путин.

Он также высказался по поводу массовой вакцинации: это нужно делать. По его словам, российская вакцина эффективна и безопасна. «Не вижу никаких причин не прививаться», – добавил Путин. По его словам, основная задача – провести вакцинацию внутри страны, для этого нужно нарастить производство вакцины. Эти планы будут исполнены уже в начале следующего года.

Вопрос о нехватке лекарств

Волонтер кол-центра рассказал президенту о том, что в некоторых регионах медикам, работающим в «красной зоне» не поступают выплаты, до граждан не доходят бесплатные лекарства, и больные лечатся за свои деньги.

«Где деньги?», – спросил Путин, пообещав выяснить это. По его словам, регионы получили деньги, в частности, Рязанская область, откуда поступила жалоба. Президент отметил, что в регионы было направлено 10 миллиардов на то, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые не решены, и еще 5 млрд на то, чтобы предоставлять бесплатные препараты людям, которые лечатся на дому.

Вопрос про рост цен на продукты

Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов напомнил о росте цен на продукты, которые «ползут вверх» с сентября, но почему-то об этом заговорили только сейчас. Он спросил президента, есть ли программа, которая поможет России бороться с бедностью.

Путин согласился, что ситуация тяжелая, но напомнил, что в 2000 году было еще тяжелее. По его данным, из-за пандемии число живущих за чертой бедности в России поднялось до 13,5%, что тоже много. К 2030 году стоит задача уйти до 6,5%.

«У нас рекордный урожай, а хлеб растет в цене. А макароны растут в цене. Это что такое, с какой стати? <…> По подсолнечному маслу рост на 17%. Что у нас, семечек недостаточно? Достаточно», – возмутился Путин.

Он объяснил это тем, что цены в мире выросли, и производители начали «подтаскивать внутренние цены» к общемировым, что неправильно. По словам президента, подписано соглашение между производителями и сетями о снижении цен по базовым продуктам питания.

Про новогоднюю выплату на детей

Говоря о поддержке населения страны в период пандемии, Путин отдельно остановился на новых пособиях для семей с детьми – от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Путин сообщил, что к Новому году всем семьям, где есть дети до 7 лет, решили выплатить по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Кроме того, президент рассказал, что рассматривается вопрос о том, чтобы при необходимости увеличить выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет, в которых доходы меньше одного прожиточного минимума (ПМ) на человека.

«Если доход семьи недотягивает до одного ПМ на человека, то с 1 января уже будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», – сказал он.

Он напомнил, что в этом году в России размер МРОТ был увеличен до размера прожиточного минимума.

Вопрос про Трампа и ненормативную лексику

Вопросы президенту задал и начинающий журналист – музыкант Сергей Шнуров, который представлял телеканал RTVI. Он спросил, возможно ли описывать текущую жизнь, не используя ненормативную лексику.

В ответ Путин посоветовал обратиться к советской киноклассике. «При падении батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не прибегать к ненормативной лексике. Хочу вас поблагодарить за то, что вы не использовали ненормативную лексику сейчас, как обычно делаете со сцены», – сказал Путин.

На вопрос Шнурова о том, почему русские хакеры не смогли помочь избраться Трампу, не собирается ли Россия «приютить» его, и на какую должность мог бы претендовать бывший президент США, Путин заметил, что российские хакеры в это не вмешивались. «Это все домыслы», – сказал он.

Путин добавил, что трудоустраивать Трампа нет никакой необходимости, так как почти 50% избирателей его поддержали, так что ему есть чем заняться в своей стране.

Вопрос про Навального

Один из самых острых вопросов Путину по традиции задал репортер портала Life.ru.

«Почему не возбуждено дело по отравлению Навального, и кто его отравил?», – допытывался журналист.

Российский президент заявил, что это – прием политической борьбы.

«Мы прекрасно понимаем, что это такое. <…> Это значит, что этот пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой американских спецслужб. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы нужно было, мы довели бы дело до конца. Как только жена (Навального – ред.) ко мне обратилась, я сразу дал команду выпустить его», – сказал Путин.

Вопрос про поправки и президентский срок

Еще один «неудобный» вопрос, поступивший Владимиру Путину, касался новых поправок в Конституцию РФ, в которой появилась статья про обнуление президентских сроков.

«То есть вы в 2024 году сможете вновь приступить. Вы готовы приступить?», – задал вопрос журналист. Что касается принятия поправок, по его словам, это «было довольно жестоко». «Это того стоило?», – спросил он у Путина.

«У меня есть одно универсальное правило: пойдет или не пойдет это на благо страны. Если не пойдет – то не стоило. Если пойдет – то стоит делать», – ответил Путин по поводу поправок.

«Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду я на выборы в 2024 году. Формально это разрешение от народа есть. А делать или не делать – посмотрю», – заявил президент.

Вопрос про скандал с Дзюбой

Очередной вопрос, заданный президенту, касался околоспортивной темы, а именно – скандального видео с Артемом Дзюбой, которое попало в сеть и вызвало большой общественный резонанс. Путина спросили, должна ли такая ситуация, по его мнению, влиять на спортивную карьеру и личную жизнь человека.

«Он пускай сам разбирается со своими делами личными. Но влезать в личную жизнь – это недостойно для нормального общества», – согласился Путин. При этом добавил: «Для него и для людей, которые живут публичной жизнью, это урок. Имейте это в виду».

Вопрос про СНГ и кризис среднего возраста

Журналистка телеканала «Мир24» напомнила о грядущем юбилее СНГ и заметила, что союз «переживает кризис среднего возраста», имея в виду, в том числе беспорядки в Белоруссии и Киргизии.

«Нет ли опасений, что Россия может потерять кого-то из своих союзников», – спросила она.

Путин отметил, что это результат поиска своего пути, а не кризис. Что касается Белоруссии, то, по его словам, нужно дать возможность белорусскому народу разобраться в своем вопросе без вмешательства извне. А такое вмешательство есть, отметил Путин.

«Из-за границы ничего хорошего никогда не получается. Я вижу, что через маску вы улыбаетесь. Но это имеет принципиальное значение», – заметил президент.

Вопрос от ВВС про «белых и пушистых»

Ближе к концу пресс-конференции журналист ВВС снова задал вопрос про Навального и «вторую холодную войну». Он спросил, чувствует ли Путин, находясь 20 лет у власти, ответственность за то, что происходит, включая «аннексию Крыма», или же российские власти – «белые и пушистые».

Путин напомнил, что о покушении на «известного блогера» он уже говорил. По его словам, Россия готова к расследованию, однако на запросы Генпрокуратуры до сих пор не предоставлено никакой информации. «Стивен, вы можете мне объяснить, почему нам до сих пор даже официального заключения не дают о применении этого «новичка»?», – обратился Путин к журналисту.

Он также заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит с Россией и с ее народом, и отметил, что в мире вводятся неправомерные санкции в отношении крымчан. «Если это аннексия – то они не виноваты ни в чем, а если не аннексия, а результат их голосования – то нужно признать, что это демократия, и оставить их в покое», – сказал Путин.

«Россия по военным расходам шестое место в мире занимает. США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Япония – все впереди нас. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? <…> Хочется сказать словами Кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно», – заключил российский президент.

«Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки», – жестко добавил Путин.

Вопрос про семейное счастье

Журналист из Исландии, в свою очередь, признался в любви к России и опроверг расхожее представление о том, что в мире якобы не любят Россию. «Видно, вас боятся», – предположил журналист. Он также поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом и попросил поделиться секретом семейного счастья

«Спасибо вам за добрые слова – редко это услышишь», – заметил президент.

«Что касается секрета семейного счастья – это любовь, и это не секрет. Это понятие универсального характера. Оно должно быть в основе любых отношений – и семейных, и, раз уж вы затронули эту тему, международных», – сказал Путин.

Новогодний тост от Путина

В завершение журналист «Известий» поинтересовался, каких эмоций президент пожелал бы людям в Новом 2021 году, и спросил, какой тост он поднимет за новогодним столом.

Путин отметил, что у него, как и у любого гражданина, на Новый год тостов много – за семью, за друзей, за родных. «Важно, чтобы количество принимаемого шампанского и других напитков было умеренное», – пошутил он.

«У меня и у моих коллег главный тост всегда один: «За Россию», – заключил Путин.