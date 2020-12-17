РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Управляющая компания Подольска установила пандус для маломобильных горожан в одном из домов на Плещеевской улице, сообщается на странице «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По просьбе жителей сотрудники МУП Подольск «ДЕЗ» установили пандус для маломобильных жителей многоквартирного дома по улице Плещеевская, дом 56, подъезд №6», - говорится в сообщении.

Горожане могут обратиться в управляющую компанию МУП «ДЕЗ» по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 8(496) 764-34-00; 8(496) 765-05-62.