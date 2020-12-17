РИАМО - 17 дек. Вместе с праздничной суетой в Москву пришли и предновогодние пробки, 10 и 11 декабря загруженность на дорогах составила 9 баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«В пятницу машин на дорогах было на 110 тысяч больше, чем в прошлом году», - говорится в сообщении.

По данным Дептранса, ситуация на дорогах в ближайшие недели останется сложной.

«В городе одновременно будет примерно 3,2 миллиона автомобилей», - говорится в сообщении.