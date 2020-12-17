РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В городском округе Люберцы управляющая компания АО «ЛГЖТ» разместила три больших баннера на домах с информацией о должниках за жилищно-коммунальные услуги, сообщается на официальной странице УК в социальной сети «ВКонтакте».

«Продолжаем работу с жителями, у которых образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Разместили три больших баннера на домах с указанием номеров квартир и суммы долга», - говорится в сообщении.

Так в доме по адресу: улица Митрофанова, дом №21, задолженность жителей за ЖКУ приближается к 4 миллионам рублей. Эту сумму задолжали 48 квартир из 286 во всем доме. А по адресу: улица Коммунистическая, дом №18, должников уже 33 квартиры из 216, сумма долга приближается к 3 миллионам рублей. Чуть лучше ситуация в доме по адресу: 1-й Панковский проезд, дом №1, корпус 4. Здесь проживает 27 должников (всего в доме 215 квартир), и они задолжали за ЖКУ 1,7 миллиона рублей.

Общая сумма дебиторской задолженности жителей за год выросла с 350 до почти 530 миллионов рублей. Юридический отдел АО «ЛГЖТ» принимает все возможные меры в отношении должников, однако в 2020 году действует ряд ограничений на эту работу. Уже с 2021 года планируются массовые ограничения подачи коммунальных ресурсов и передача дел на принудительное взыскание долгов через судебных приставов.

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