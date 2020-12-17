РИАМО - 17 дек. Во время своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пил завар трав из Сибири.

«Это завар сибирских трав. Это сбор из Сибири», - сказал Путин после итоговой пресс-конференции.

В четверг прошла большая пресс-конференция Путина, которая продлилась около 4,5 часов. Трансляцию вели телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ, и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате из-за пандемии. Глава государства отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огареве.

Путин про Навального, выплаты на детей и новый срок: главное с большой пресс‑конференции>>