РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В Ледовом дворце «Витязь» Подольска 3 января можно будет покататься на коньках, в том числе по акции «Семейный час», сообщается в группе «Ледовый дворец Витязь Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на один из лучших катков Подмосковья в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске. Приходите с семьей, друзьями, родными. Посетителей ждет белоснежный лед, прокат коньков, приятная музыка и дружеская атмосфера. В воскресенье, 3 января, катание по акции «Семейный час» пройдет с 13:00 до 14:00, с 14:15 до 15:15, с 15:30 до 16:30. Массовые катания будут проходить с 17:00 до 18:00, с 18:30 до 19:30 и с 20:00 до 21:00», - говорится в сообщении.

Стоимость билетов для семьи в «Семейный час» составит 250 рублей за всех. Во время массового катания на коньках билет для детей до 11 лет стоит 150 рублей, взрослый - 250 рублей. Прокат коньков - 100 рублей, залог - 1000 рублей за одну пару. Для детей, которые только учатся кататься, есть поддерживающие стойки в виде фигур сказочных персонажей.