РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Детскую игровую площадку с элементами воркаута планируют построить в одном из дворов поселка Александровка Подольска в 2021 году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Александровка прошла встреча с жителями по вопросу благоустройства в 2021 году. Так, на улице Центральной у домов 7, 8, 9 необходимо провести следующие работы: реконструкция уличного освещения (установка дополнительных опор, светильников), обустройство и ремонт тротуаров, обустройство детской игровой площадки с элементами воркаута у дома 9, обустройство площадки для сушки белья», - говорится в сообщении.

На встрече присутствовали жители домов 6 и 9, представители территориального отдела «Стрелковский», УК МУП «Водоканал» Подольска.