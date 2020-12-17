РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Свыше 75 объектов социальной инфраструктуры доступны для маломобильных горожан, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

«Более 75 объектов социальной инфраструктуры городского округа Красногорск доступны для инвалидов. В 2020 году в городском округе Красногорск семь объектов социальной инфраструктуры были оборудованы элементами доступной среды», - говорится в сообщении.

Это позволило повысить уровень доступности услуг в этих учреждениях и организациях. В целом в Подмосковье для нужд инвалидов в нынешнем году адаптировано 350 объектов.