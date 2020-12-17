РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Результаты предоставления услуг многофункциональных центров на дом могут получить жители всей Московской области, говорится в сообщении МУ «Люберецкий МФЦ».

«В условиях обострения ситуации с коронавирусом в Московской области особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому для жителей региона организована работа сервиса по доставке готовых документов на дом», - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить специальную форму «Доставка результатов предоставления услуг заявителя на дом» на сайте муниципального МФЦ или в офисе «Мои Документы». Также необходимо указать ФИО, контактные данные, адрес заявителя и номер заявки.

Курьер свяжется с заявителем и уточнит удобные дату и время доставки. Для получения документов заявитель должен предъявить паспорт, расписаться за доставку и оплатить ее. Срок доставки - два рабочих дня. Стоимость - 350 рублей за один пакет документов.