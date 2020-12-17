РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В Люберцах 19 декабря пройдет экологическая акция «РазДельный Сбор», в ходе которой жители городского округа могут сдать «чистый» мусор, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.
«Акция состоится на территории парка «Наташинские пруды» со стороны улицы Шевлякова и на территории «Парка сказок» со стороны улицы Плеханова с 12:00 до 15:00», - говорится в сообщении.
На организованной площадке будут установлены емкости с прикрепленными табличками: «пластик», «стекло», «бумага» и так далее. После окончания акции отходы отправят на дальнейшую переработку.
Организаторы экологического мероприятия предупреждают жителей, чтобы они привозили мусор очищенным от органических отходов.
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