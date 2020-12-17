РИАМО - 17 дек. Елочные базары начали работать в Долгопрудном, там торжественно открыли четыре торговые площадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Уже сегодня на этих торговых точках можно выбрать к наступающему Новому году хвойные деревья на любой вкус. Всего в этом сезоне в Подмосковье будет открыто порядка 400 елочных базаров. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда работало 410 елочных базаров», - сказал исполняющий обязанность министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Торговля новогодними деревьями также началась на ярмарках и в торговых центрах области. Первый в регионе елочный базар заработал в Балашихе в начале месяца.

«Около 60% точек по продаже елок заработает после 20 декабря», - отметил Воскресенский.

Он добавил, что около 40 базаров в этом году откроется в Щелкове и Балашихе. Также около 20 базаров будет работать в Люберцах, Красногорске, Мытищах, Химках и Ленинском округе. Самый крупный базар начал свою работу в Котельниках.