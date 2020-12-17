РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В рамках акции «Доброе кино» партии «Единая Россия» в Люберецком социально-реабилитационном центре провели кинопоказ, дети увидели новогоднюю сказку «12 месяцев», говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Акция была приурочена к Международному дню кино и новогодним праздникам.

«Декабрьские праздники – это не только подарки, но и традиционный просмотр любимых фильмов. Мы очень благодарны сторонникам партии «Единая Россия» за организацию просмотра новогодней сказки для наших воспитанников. Во время пандемии настроение у многих не самое праздничное, но такие инициативы напоминают о новогоднем волшебстве и дарят радость!» - сказала директор Люберецкого СРЦН Елена Каменкова.

Как подчеркнул исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Беловодского, очень приятно, что получилось в очередной раз порадовать детей, организовав такое мероприятие.

«Мы снова смогли наблюдать улыбки, смех и детский восторг в преддверии новогодних праздников», - добавил Беловодский.

Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних состоит из семи отделений, один которых – стационар, где проживают 23 ребенка, временно оставшихся без попечения родителей.