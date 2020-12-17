РИАМО - 17 дек. Министру имущественных отношений Подмосковья присвоили награду регионального парламента, постановление о награждении одобрили на внеочередном заседании Московской областной думы, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Наталья Адигамова была отмечена знаком «За вклад в развитие законодательства» II степени. Соответствующий документ подписал председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«Знаком Московской областной думы «За вклад в развитие законодательства» награждаются граждане за вклад в развитие законодательства, гражданского общества, местного самоуправления, государственного строительства, международных парламентских связей и укрепление законности, а также защиту прав и свобод граждан», – говорится в сообщении.

Адигамова исполняла обязанности заместителя министра имущественных отношений Московской области с февраля 2017 по февраль 2020 года.