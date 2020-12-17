РИАМО - 17 дек. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Красногорске (139) и Одинцове (189) всего за это время в области обнаружили 1471 заболевших, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 133 645 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 611 человек. Выздоровели и выписались 94 369 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая не выявили в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Молодежном, Пущине, Серебряных Прудах.

По 1 случаю — в Красноармейске, Химках, по 2 — в Кашире, Шаховской, Черноголовке, по 3 — в Талдоме, Краснознаменске, Наро-Фоминске, Фрязине, по 4 — в Клину, Рошале, Можайске, по 5 — в Лосино-Петровском, Дмитрове, Долгопрудном, Дубне, по 7 — в Лотошине, Электростали, Ступине, 8 — в Электрогорске, 9 — в Ивантеевке, по 10 — в Озерах, Реутове.

По 12 случаев — в Волоколамске, Павловском Посаде, Пушкине, Чехове, по 17 — в Лобне, Зарайске, 18 — в Рузе, по 19 — в Котельниках, Дзержинском, по 21 — в Истре, Богородском округе, 22 — в Люберцах, по 24 — в Раменском, Лыткарине, по 25 — в Егорьевске, Солнечногорске, 27 — в Балашихе, 29 — в Шатуре.

31 — Луховицах, 34 — в Серпухове, по 36 — в Щелкове, Сергиевом Посаде, 37 — в Ленинском округе, 39 — в Коломне, 40 — в Жуковском, 43 — в Орехово-Зуеве, 49 — в Воскресенске.

Еще 62 случая — в Домодедове, 74 — в Мытищах, 78 — в Подольске, 94 — в Королеве.

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- Срок окончания пандемии зависит от формирования иммунитета и эффективности вакцины, над которой сейчас работают во всем мире, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что никто не знает, когда закончится пандемия.

- Путин заверил, что новый локдаун России не нужен:

Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла на полку, что называется. То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем. <…> Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Дети более младшего возраста легче переносят коронавирус, в отличие от старшеклассников. Поэтому учеников старших классов переводят на дистанционное обучение, сообщил президент России Владимир Путин.

- Пандемия Covid‑19 не помешала развитию социальной сферы Подмосковья. Открываются модельные библиотеки, проходят мастер-классы и онлайн занятия.

- Наиболее сильно от пандемии Covid-19 пострадали железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами. Путин отметил, что среди пострадавших оказались и фитнес-центры, рестораны, кафе.

- Covid‑19 вызывает проблемы с сердцем и провоцирует тромбозы. Коронавирус влияет на сердца и здоровых, и больных людей​.

- Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус. Также страна производит необходимое количество отечественных препаратов.

- Российская система здравоохранения показала себя эффективнее иностранных на начальных этапах пандемии, заявил Владимир Путин. Это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени.

- Путин рассказал, почему пока не сделал прививку от Covid‑19​:

Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил.

- Представители СМИ и транспорта Москвы смогут привиться от Covid‑19 с 21 декабря. Сейчас это могут сделать врачи, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.