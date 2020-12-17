РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске в ЖК «Весенний» возобновили подачу отопления и горячего водоснабжения после аварии, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

В ЖК «Весенний» в четверг в 8:00 в связи с аварией на Подольских электросетях остановили котельную из-за отсутствия тока. Для устранения аварии выезжала бригада.

«В связи с тем, что котельная вошла в штатный режим работы, на дома возобновили подачу отопления и ГВС. Просим всех, кто пользовался бойлерами для нагрева воды, отключить их и перейти на использование ГВС в штатном режиме во избежание подмесов», - говорится в сообщении.

Также в ЖК из-за перехода с дизель-генераторных установок на основной ввод в период с 10:00 до 14:00 кратковременно снижали давления подачи холодного водоснабжения.