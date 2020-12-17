«Данная награда вручается за многолетний труд и высокое мастерство в области промышленности и связи, строительства и транспорта, торговли и общественного питания, науки и образования, культуры и спорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, бытового обслуживания и иных сферах», – говорится в сообщении.