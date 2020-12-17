РИАМО - 17 дек. Председателю комитета лесного хозяйства Подмосковья присвоили награду, постановление о награждении приняли депутататы Московской областной думы в ходе 134 заседания регионального парламента, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Елена Казимир была отмечена знаком «За труды». Соответствующий документ подписал председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.
Елена Казимир в качестве председателя комитета лесного хозяйства несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и осуществление комитетом своих полномочий.
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