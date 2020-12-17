РИАМО - 17 дек. Столичным пожарным сообщили о возгорании в квартире на улице Декабристов, в доме 32, в пожаре погиб один человек, также спасли одного человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Происходило возгорание в одной из квартир, расположенных на 12-ом этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 6 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Также из пожара был спасен 1 человек. Он передан медикам для осмотра.

В 17:50 пожар ликвидировали.