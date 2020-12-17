РИАМО - 17 дек. В уголовном деле в отношении экс-журналиста Ивана Сафронова нет никакого заговора и его не стоит рассматривать в качестве давления на гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Если он (Сафронов – ред.) просто, как свободный журналист, исполнял свои обязанности, заключил с кем-то договор, допустим даже с западным СМИ. Нравится это здесь властям или не нравится — другой вопрос. Но, если он собирал информацию закрытого, секретного характера и, понимая, что он передает представителям спецслужбы, делал это, то это другая история. <…> Там (в деле Сафронова – ред.) нет никакого заговора, кому он нужен?» — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов после ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что дело Сафронова не является попыткой оказать какое-либо давление на Дмитрия Рогозина — главу госкорпорации «Роскосмос».

«Чего на него давить? Он чиновник, сегодня работает, работает хорошо. Пускай дальше работает. Не хочет работать или работает плохо — поменяем его. Здесь ничего особенного такого нет, <…> здесь нет никакой теории заговора. Чушь собачья, просто выкиньте это из головы», — заключил президент.

Экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ 7 июля 2020 года и тогда же арестован. Советнику главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве, а также «оборонке» одной из спецслужб стран НАТО.