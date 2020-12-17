РИАМО - 17 дек. В Москве и Подмосковья объявили экстренное предупреждение по неблагоприятным погодным условиям в ночь на 18 декабря, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Сегодня ночью с 1:00 до 05:00 в Москве и области ожидается гололедица», - говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными за рулем из-за гололедицы.

18 декабря на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 17 на 18 декабря от минус 2 градусов до нуля. Ночью местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах и тротуарах гололедица, местами сильная.