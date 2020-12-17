РИАМО - 17 дек. За два дня глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов совместно с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым в рамках инспекционных объездов отделений, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, проверил работу «красных зон» в Никольском инфекционном стационаре, инфекционном отделении в Одинцове и временном госпитале на базе парка «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Суммарно в трех медучреждениях развернуто 1750 коек, а на лечении находится 1120 человек. Как рассказал руководитель муниципалитета, никаких нареканий к работе выявлено не было. Проверки в других стационарах с коронавирусными пациентами будут продолжены.

«На прошлой неделе вместе с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым мы договорились проверить, как в муниципалитете устроена работа в «красных зонах», встретиться с врачами и лично пообщаться с пациентами. Узнать у них, все ли устраивает и чего не хватает», – сообщил Иванов.

Он добавил, что за два дня они успели посетить временный госпиталь в парке «Патриот», Никольский инфекционный стационар и инфекционное отделение в Одинцово. Никаких нареканий со стороны медицинских работников и пациентов нет. Необходимые лекарственные препараты закуплены в полном объеме, к каждой койке подключена кислородная консоль.



Коечный фонд Одинцовского округа – 2301 единица. В настоящее время на лечении в медицинских учреждениях муниципалитета находится 1750 пациентов, из них около 40% — местные жители. В период с 6 по 15 декабря на территории округа зафиксировано 842 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- Срок окончания пандемии зависит от формирования иммунитета и эффективности вакцины, над которой сейчас работают во всем мире, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что никто не знает, когда закончится пандемия.

- Путин заверил, что новый локдаун России не нужен:

Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла на полку, что называется. То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем. <…> Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Дети более младшего возраста легче переносят коронавирус, в отличие от старшеклассников. Поэтому учеников старших классов переводят на дистанционное обучение, сообщил президент России Владимир Путин.

- Пандемия Covid‑19 не помешала развитию социальной сферы Подмосковья. Открываются модельные библиотеки, проходят мастер-классы и онлайн занятия.

- Наиболее сильно от пандемии Covid-19 пострадали железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами. Путин отметил, что среди пострадавших оказались и фитнес-центры, рестораны, кафе.

- Covid‑19 вызывает проблемы с сердцем и провоцирует тромбозы. Коронавирус влияет на сердца и здоровых, и больных людей​.

- Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус. Также страна производит необходимое количество отечественных препаратов.

- Российская система здравоохранения показала себя эффективнее иностранных на начальных этапах пандемии, заявил Владимир Путин. Это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени.

- Путин рассказал, почему пока не сделал прививку от Covid‑19​:

Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил.

- Представители СМИ и транспорта Москвы смогут привиться от Covid‑19 с 21 декабря. Сейчас это могут сделать врачи, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.