РИАМО - 17 дек. За два дня глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов совместно с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым в рамках инспекционных объездов отделений, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, проверил работу «красных зон» в Никольском инфекционном стационаре, инфекционном отделении в Одинцове и временном госпитале на базе парка «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
Суммарно в трех медучреждениях развернуто 1750 коек, а на лечении находится 1120 человек. Как рассказал руководитель муниципалитета, никаких нареканий к работе выявлено не было. Проверки в других стационарах с коронавирусными пациентами будут продолжены.
«На прошлой неделе вместе с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым мы договорились проверить, как в муниципалитете устроена работа в «красных зонах», встретиться с врачами и лично пообщаться с пациентами. Узнать у них, все ли устраивает и чего не хватает», – сообщил Иванов.
Он добавил, что за два дня они успели посетить временный госпиталь в парке «Патриот», Никольский инфекционный стационар и инфекционное отделение в Одинцово. Никаких нареканий со стороны медицинских работников и пациентов нет. Необходимые лекарственные препараты закуплены в полном объеме, к каждой койке подключена кислородная консоль.
Коечный фонд Одинцовского округа – 2301 единица. В настоящее время на лечении в медицинских учреждениях муниципалитета находится 1750 пациентов, из них около 40% — местные жители. В период с 6 по 15 декабря на территории округа зафиксировано 842 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Текстовая трансляция
17 ДЕКАБРЯ
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- Путин заверил, что новый локдаун России не нужен:
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- Пандемия Covid‑19 не помешала развитию социальной сферы Подмосковья. Открываются модельные библиотеки, проходят мастер-классы и онлайн занятия.
- Наиболее сильно от пандемии Covid-19 пострадали железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами. Путин отметил, что среди пострадавших оказались и фитнес-центры, рестораны, кафе.
- Covid‑19 вызывает проблемы с сердцем и провоцирует тромбозы. Коронавирус влияет на сердца и здоровых, и больных людей.
- Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус. Также страна производит необходимое количество отечественных препаратов.
- Российская система здравоохранения показала себя эффективнее иностранных на начальных этапах пандемии, заявил Владимир Путин. Это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени.
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- Представители СМИ и транспорта Москвы смогут привиться от Covid‑19 с 21 декабря. Сейчас это могут сделать врачи, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.
- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.
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