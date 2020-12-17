РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Концерт преподавателей и воспитанников детской школы искусств №3 состоялся в немецком культурном центре городского округа Мытищи в рамках мероприятия «Рождественские встречи», сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие «Рождественские встречи» прошло в немецком культурном центре в Мытищах. В начале встречи состоялась творческая часть – концерт преподавателей и воспитанников детской школы искусств №3. Музыкальные композиции, стихотворения – все это порадовало зрителей немецкого центра.

«Ваш концерт, ваша программа становится частью обширной программы года Германии в России. Также сегодня 250-й день рождения Бетховена, приятно услышать произведения немецкого композитора здесь. Желаю вам всем здоровья, всего самого наилучшего в следующем году, а центру дальнейшего успешного развития», - сказал руководитель отдела культуры посольства Германии в РФ Ян Канторчик.

В завершении встречи представитель посольства вручил новогодние подарки воспитанникам центра.

«Хотел бы выразить благодарность руководству и сотрудникам немецкого культурного центра, чьи результаты трудов мы все увидели. Действительно великолепный концерт, добрые мероприятия. Считаю важным такую работу, поскольку благодаря вашему труду дети могут узнать для себя культуру Германии, изучить язык, а главное - понять эту страну и ее народ», - сказал третий секретарь третьего европейского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Федулов.