РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Лесничие выявили подозреваемых в незаконной рубке деревьев в Подольске по просьбе жительницы, по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на поврежденные деревья в лесопарке микрорайона Кутузово. Она отметила, что при проведении работ массово повреждаются зеленые насаждения.

«Комитет лесного хозяйства Московской области рассмотрел обращение по вопросу проведения вырубки и сообщает, что сотрудниками Подольского филиала ГКУ Московской области «Мособллес» была проведена проверка сведений, указанных в обращении, с выездом на место. В результате проверки установлено, что указанный земельный участок расположен в выделе №3 квартала №32 Подольского участкового лесничества. В ходе осмотра выявлен факт незаконной рубки. Лица, причастные к совершению правонарушения, установлены», - говорится в официальном ответе на обращение.

По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.