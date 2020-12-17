РИАМО - 17 дек. Для получения полной независимости в информационном пространстве Россия должна сама развивать свои технические возможности и создавать интернет-платформы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Нам нужно самим развивать эти площадки, эти платформы. Это самое правильно средство независимости в информационной сфере. Информационная независимость невозможна, если мы зависим от чужих платформ. Самый главный способ обеспечить свою независимость в информационном пространстве – самим развивать технологические и технические возможности» - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

В четверг прошла большая пресс-конференция главы РФ, которая продлилась около 4,5 часов. Трансляцию вели телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ, и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».​