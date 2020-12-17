РИАМО - 17 дек. В школе № 1409 состоялся премьерный показ серии подросткового реалити-сериала «Посмотрим», посвященной молодым защитникам и героям Москвы в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Сериал является частью федерального проекта «Россия глазами детей» и показывает зрителям страну такой, какой ее видят современные дети и подростки.

Участники презентации с большим интересом следили за событиями, о которых рассказывали юные ведущие – о подвиге подольских курсантов, Зои Космодемьянской и Виталия Силантьева. Ведущие реалити-сериала – школьницы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Пятигорска – побывали, в частности, в военно-историческом музее «Ильинские рубежи», военно-историческом поселении «Доронино» и музее «Зоя».

Федеральный проект «Россия глазами детей» создан Группой компаний «Просвещение» и проектом ГЕРОИ совместно с ведущими экспертами в сфере образования и медиаиндустрии. Участники программы, дети и подростки, путешествуют по России и вместе со зрителями открывают для себя истории городов и регионов, знакомятся с историческими, культурными и географическими особенностями страны. Первый сезон посвящен событиям Великой Отечественной войны.

«Самое интересное в этой программе, что в роли ведущих выступают дети, которые рассказывают и показывают истории так, как хотелось бы о них узнать самим ребятам. Они узнают о таких же молодых парнях и девушках, как они, и это позволяет не только ведущим, но и нам, зрителям, чувствовать связь поколений. На мой взгляд, этот сериал легко может войти в программный материал школ, поскольку информация в сериале методически выверена экспертами и историками, которые также приняли участие в разработке проекта», – рассказала директор школы № 1409 Ирина Ильичева.

Впечатлениями поделились и школьники, которые присоединились к просмотру серии. Особо отметили динамику сюжета: сверстники ребят непосредственно посещают со съемочной командой и экспертами места тех событий, о которых рассказывают.

«Одна из задач проекта – показать всю многогранность истории страны, дать возможность и ресурс самим ребятам проживать, исследовать, узнавать новое. Для нас очень важно мнение и взгляд подростков на этот проект, и мы действительно рады, что они смогли оценить его по достоинству. Мы выражаем благодарность школе №1409 за гостеприимство. Эта школа является флагманом инноваций не только для столицы, но и для всей страны», – рассказала директор по внешним коммуникациям Группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова.

«Мы не случайно посвятили одну из серий Москве. Несмотря на свой юный возраст, герои, которые участвовали в обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны, воевали не ради подвига. Эти ребята выходили за рамки своих возможностей, и, на мой взгляд, ведущие сериала смогли наглядно это показать», – подчеркнул основатель и автор проекта ГЕРОИ Сергей Гуров.

Спикеры добавили, что съемки второго сезона, который будет посвящен географическим особенностям России, пройдут в 2021 году. Попасть в проект и стать его ведущими школьники смогут по итогам конкурса, который также будет объявлен в следующем году.

Следить за новостями проекта и посмотреть трейлер первого сезона можно на официальном сайте: https://posmotrim.film/. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Первая серия доступна по ссылке.​