РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 дек. Депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов передал полный комплект спортивной формы для членов мужской команды по мини-футболу, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Крымов в рамках рабочей недели и партийного проекта «Детский спорт» встретился с директором городского стадиона «Авангард» Владимиром Редькиным и главным тренером команды по мини-футболу Михаилом Шушиным.

«В ходе встречи Вячеслав Крымов передал тренеру полный комплект спортивной формы для членов мужской команды «Юность-Авангард». Команда создана в 2010 году и входит в высший дивизион», - говорится в сообщении.

Крымов пожелал спортсменам успехов в соревнованиях, упорной борьбы, честной победы и удачи.