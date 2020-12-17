РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 дек. Сейчас погода располагает к катанию на лыжах, поэтому для любителей этого вида спорта начинают прокладывать лыжные трассы, на данный момент с комфортом можно покататься в трех местах, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«На спортивной базе в Образцове с сегодняшнего дня подготовлена лыжня. Любители лыж могут приезжать сюда покататься. Адрес спортивной базы: улица Лихачева, дом 9Б», - говорится в сообщении.

Также уже можно кататься в Щелково-7 вокруг озер и в лесу и на центральном стадионе УСК «Подмосковье» вокруг футбольного поля.