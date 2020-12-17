РИАМО - 17 дек. Главным тостом в новогоднюю ночь будет: «За Россию!», сообщил президент страны Владимир Путин.

«Что касается тостов, то в этой связи у меня так же, как и у любого, наверное, нашего человека, любого гражданина, на Новый год всегда тостов много. Важно только, чтобы количество принимаемого шампанского, либо других напитков, было умеренным. А количество тостов – это неважно», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Лидер России отметил, что, конечно, все будут поднимать тосты за своих близких, за свою семью, за своих друзей, коллег.

«Но у меня и моих друзей, в моей семье, главным тостом является один – «За Россию!» — добавил президент.​