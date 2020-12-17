РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске автоинспекторы и общественник провели профилактическую акцию «Cкажи коррупции НЕТ», в ходе которой рассказали водителям, куда сообщать о фактах взяточничества, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Автоинспекторы городского округа Подольск совместно с сотрудниками УМВД России по Подольску и председателем общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым провели профилактическую акцию «Cкажи коррупции НЕТ».

«Сотрудники полиции рассказали водителям о видах преступлений коррупционной направленности, что может быть предметом взятки, и какие санкции предусмотрены законодательством. Попов раздал участникам акции тематические календари и рассказал о том, как вести себя в случае склонения к совершению коррупционных преступлений и куда необходимо сообщать о фактах взяточничества», - говорится в сообщении.

В завершение беседы граждане поблагодарили стражей порядка за полезную информацию и сделали памятные фото. Основная цель мероприятия - предупреждение фактов коррупции и информирование граждан об ответственности за коррупционные преступления.