РИАМО - 17 дек. Несмотря на все сложности, 2020 год – не худший в современной истории России, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Да, год был сложным, тяжелым, но, на что хотел бы обратить внимание, <…> что, у нас не было сложностей в нашей новейшей истории? В ходе нашей сегодняшней встречи я вспоминал о том, как тяжело мы проходили 90-е, начало 2000-х годов. Тогда казалось, вообще нет света в конце тоннеля, вообще ничего. <…> И посмотрите сегодня», — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что на текущий момент проблем в стране хватает, этого никто не отрицает.

«Да, люди еще очень тяжело живут, очень много таких людей. Но все-таки фундаментальные основы российской государственности, базовые основы экономики и возможности государства не сопоставимы с теми, что были в 90-х — начале 2000-х», — резюмировал Путин.