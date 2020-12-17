РИАМО - 17 дек. Наиболее важными темами для обсуждения для постоянных членов Совета безопасности ООН является пандемия, экология и терроризм, сообщил президент России Владимир Путин.

«По поводу идеи круглого стола – идея хорошая, в том числе онлайн. Для начала нам нужно собраться, лидерам стран — постоянных членов Совета безопасности ООН. <...> Это чрезвычайно важно для всех», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что на повестке дня такие глобальные проблемы, как коронавирус, экология, терроризм.

«Эти вопросы чрезвычайно важны для всех», - заключил президент. ​