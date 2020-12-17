РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В Подольске за минувшие сутки выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 6 525 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 471 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 78 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 6 525 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего в настоящий момент в Московской области выявлено 133 645 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 611 человек. Выздоровели и выписались 94 369 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт.

Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- Срок окончания пандемии зависит от формирования иммунитета и эффективности вакцины, над которой сейчас работают во всем мире, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что никто не знает, когда закончится пандемия.

- Путин заверил, что новый локдаун России не нужен:

Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла на полку, что называется. То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем. <…> Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Дети более младшего возраста легче переносят коронавирус, в отличие от старшеклассников. Поэтому учеников старших классов переводят на дистанционное обучение, сообщил президент России Владимир Путин.

- Пандемия Covid‑19 не помешала развитию социальной сферы Подмосковья. Открываются модельные библиотеки, проходят мастер-классы и онлайн занятия.

- Наиболее сильно от пандемии Covid-19 пострадали железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами. Путин отметил, что среди пострадавших оказались и фитнес-центры, рестораны, кафе.

- Covid‑19 вызывает проблемы с сердцем и провоцирует тромбозы. Коронавирус влияет на сердца и здоровых, и больных людей​.

- Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус. Также страна производит необходимое количество отечественных препаратов.

- Российская система здравоохранения показала себя эффективнее иностранных на начальных этапах пандемии, заявил Владимир Путин. Это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени.

- Путин рассказал, почему пока не сделал прививку от Covid‑19​:

Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил.

- Представители СМИ и транспорта Москвы смогут привиться от Covid‑19 с 21 декабря. Сейчас это могут сделать врачи, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.